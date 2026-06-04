Путин выступил с просьбой к Армении

Путин: РФ просит Армению поскорее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС

Москва просит Ереван провести референдум о будущем в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как можно скорее. С таким заявление выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств, передает РИА Новости.

По словам главы государства, у Армении есть право выбирать приоритеты развития, как и у любой суверенной страны.

«Премьер-министр [Никол] Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба — сделать это как можно быстрее», — сказал российский лидер.

29 мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее экономист объяснил, что ждет Армению после разрыва отношений с Россией.