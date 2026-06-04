Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин выступил с просьбой к Армении

Путин: РФ просит Армению поскорее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС
Михаил Метцель/РИА Новости

Москва просит Ереван провести референдум о будущем в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как можно скорее. С таким заявление выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств, передает РИА Новости.

По словам главы государства, у Армении есть право выбирать приоритеты развития, как и у любой суверенной страны.

«Премьер-министр [Никол] Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба — сделать это как можно быстрее», — сказал российский лидер.

29 мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее экономист объяснил, что ждет Армению после разрыва отношений с Россией.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!