Песков обвинил власти Армении в попытке искусственно поставить страну перед выбором

Власти Армении искусственно пытаются поставить республику на перепутье в выборе между европейским вектором развития и ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Мы убеждены в том, что если класть на чашу весов ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгодно для армян», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Армения уже достаточно длительное время не участвует де-факто в работе ОДКБ.

В предстоящие выходные в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему предстоящие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что Армения сама устроила себе испытание, начав движение в ЕС.