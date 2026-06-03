«Победа Пашиняна почти предрешена». Как будут развиваться отношения Армении и России после выборов

Затулин: борьба на выборах в Армении будет идти до последнего момента

В предстоящие выходные в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему предстоящие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

7 июня почти 2,5 миллиона жителей Армении будут выбирать между 17 партиями и двумя политическими блоками, которые борются за места в парламенте. Несмотря на то что участие в выборах примет достаточно большое количество партий, основная борьба развернется между пятью крупными игроками.

«Гражданский договор» Никола Пашиняна правит Арменией с 2018 года и остается фаворитом на предстоящих выборах. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли партия вновь обеспечить себе конституционное большинство, позволяющее ей управлять страной без партнеров по коалиции.

На съезде партии в 2025 году Пашинян пообещал создать «Четвертую Республику Армения» в случае переизбрания и утвердить новую конституцию. Во внешней политике «Гражданский договор» заявил о стремлении к «сбалансированному и уравновешивающему» подходу. Будут прилагаться усилия для нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией и углублению сотрудничества с ЕС и США.

Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна является, пожалуй, главным соперником «Гражданского договора». Карапетян, один из самых богатых людей Армении, был арестован в июне после того, как бросил вызов правительству из-за проблем с Армянской апостольской церковью. Альянс обещает масштабные экономические реформы, но при этом планирует сохранить крепкие отношения с Россией.

Блок «Армения» Роберта Кочаряна занимает третье место по популярности в опросах общественного мнения. Глава блока неоднократно обвинял Пашиняна в ухудшении связей с Россией и выступал за более тесные контакты с Москвой.

«Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна также называются экспертами среди фаворитов предстоящего голосования.

Главные вопросы

Как отмечают многие эксперты, выборы в Армении на этот раз ставят перед избирателями не столько вопросы о будущем составе парламента, сколько о геополитической ориентации страны. И стоят эти вопросы достаточно остро, учитывая, что изменения, которые начал премьер-министр Пашинян, уже встретили большое внутреннее и внешнее сопротивление.

Британская газета The Guardian отмечает, что перед выборами встает вопрос о том, сможет ли Армения стать «стратегическим перекрестком Евразии».

«Пашинян и его партия стремятся развить идею открытия границ с Турцией и Азербайджаном. Это то, что вписывается в идею «маршрута Дональда Трампа», о которой тот говорил еще во время подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Доктрина «Настоящей Армении», к которой призывает Пашинян, требует болезненного мира с соседним Азербайджаном и поворота от России к ЕС», — говорится в материале.

Повестка избирательной кампании на предстоящих выборах в Армении на самом деле очень серьезная и выходит далеко за рамки простого выбора нового лидера в стране. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев.

«На повестке вопрос о том, собирается ли Армения вступать в Евросоюз и выходить из Евразийского экономического союза. Курс действующего правительства это и предполагает», — сказал Силаев.

Он отметил, что гражданам Армении также придется решить — готовы ли они и дальше поддерживать курс на сближение с Азербайджаном.

«Ставится вопрос о легитимации всех тех решений, которые были приняты в последние годы. Прежде всего — это сдача Карабаха и фактическое согласие с этнической чисткой, которую там организовал Азербайджан. Это мирный договор с Азербайджаном. По сути, гражданам Армении предлагается это все одобрить или отвергнуть, выбрав оппозицию», — заключил Силаев.

Прогнозируемая победа

Предварительные опросы общественного мнения показывают, что «Гражданский договор» может одержать победу, что, по мнению The Guardian, является достижением для партии, которая пережила «два последовательных унизительных военных поражения от Азербайджана в 2020 и 2023 годах».

«Пашинян практически постоянно общается с избирателями в социальных сетях, выкладывает разнообразный видеоконтент, показывающий его жизнь. Он также склонен ввязываться в ожесточенные споры с избирателями, обвиняя лидеров оппозиции в безмозглой шпионаже и угрожая их устранением. И несмотря на все это, пока он имеет все шансы на победу», — отмечает The Guardian.

В свою очередь, издание Economist пишет, что многие в Армении недолюбливают Пашиняна из-за окончательной сдачи Карабаха, но это не мешает его партии лидировать в опросах.

«Многие армяне недолюбливают Пашиняна из-за его неудач во время войны с Азербаджаном. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что он, вероятно, победит. И не последнюю роль в этом сыграли европейские страны, которые в последнее время очень активно выражали Пашиняну свою поддержку», — говорится в статье.

Несмотря на разницу в данных опросов, исход голосования скорее всего предрешен, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Когда мы говорим об опросах, то здесь сложный момент: смотря кто опросы проводит — разные опросы показывают разные данные. Но в большинстве из них речь идет о том, что блок Пашиняна победит», — пояснил политолог.

Солонников добавил, что остается вопрос, как победит Пашинян — то есть какой будет процент мандатов в парламенте.

«Партия Пашиняна вполне может получить и больше 50% мандатов в парламенте, и в таком случае никакие коалиции ему уже будут не нужны. Однако он может получить и меньше, и придется в таком случае составлять коалицию, и вот тут есть разные варианты. Под кого-то придется подстраиваться», — отметил политолог.

О вероятной победе Пашиняна на предстоящих выборах в беседе с «Газетой.Ru» высказался и политолог Сергей Маркелов.

«Пока опросы показывают, что Пашинян идет неплохо, у него достаточно высокие рейтинги, несмотря на какие-то мелкие скандалы. Нынешний премьер-министра сделал все для своей победы: он много ездил по стране и получил очевидную поддержку со стороны Запада», — рассказал эксперт.

По его мнению, на руку Пашиняну сыграла и определенная инертность со стороны оппозиции.

«Оппозиция слишком медленно раскачивалась, на мой взгляд. Многие силы были изначально разъединены и поздно объединились, не слишком активная агитационная кампания проводилась. Много было совершено ошибок, которые уже поздно исправлять», — заключил Маркелов.

Довольно велика вероятность, что действующий премьер сохранит свой пост, но эта вероятность не абсолютна, считает политолог Николай Силаев. По его словам, если это произойдет, то развитие внутриполитического и внешнеполитического курса страны пойдет по уже проложенному руслу.

«При этом нельзя отрицать, что общественная атмосфера в Армении накалена. Я не исключаю, что мы еще увидим какие-то уличные выступления. Ключевой фактор, который повлияет на протестное состояние, — способность оппозиции мобилизовать сторонников», — заявил он «Газете.Ru».

Отношения с Россией

Основной сценарий развития событий в Армении — сохранение Пашиняна у власти, и это означает продолжение его курса в отношениях с Россией, отметил политолог Дмитрий Солонников.

«Нужно быть готовыми к тому, что Пашинян сохранится у власти — это основная версия развития событий. Если он у власти сохранится, то его курс на евроинтеграцию продолжится — здесь сомнений нет. Его к власти в 2018 году различные западные фонды приводили именно для того, чтобы он этот проект реализовывал. Уже тогда, будучи оппозиционером и представляя очень небольшую политическую силу, он заявлял программу выхода из ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому в него тогда вложили деньги — собственно, из-за этого его и раскручивают», — сказал спикер.

Нет никаких сомнений, что США и страны Европейского союза заинтересованы в кардинальной смене внешнеполитической ориентации Армении, считает директор института стран СНГ, политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин.

«Еще с самого прихода Пашиняна к власти было ясно, что он нацелен совершить крутой разворот — с отказом от перспективы членства в общих с Россией интеграционных объединениях», — сказал он «Газете.Ru».

Заинтересованность Запада в Армении очевидна, как очевидно и желание вмешаться в предвыборный процесс, отметил депутат.

«Мы видели череду молниеносных визитов. Госсекретарь Марко Рубио только недавно побывал в Ереване, вице-президент [США] Джей Ди Вэнс посещал Армению в феврале, и, наконец, был этот помпезный саммит с участием Зеленского 4 мая. На Западе хотят, чтобы Армения покинула постсоветское пространство и переориентировала сначала военные и политические, а затем и экономические связи», — рассказал парламентарий.

Конечно, географию, как и историю, никто не отменял, поэтому такой разворот трудно себе представить, но Пашинян упорно идет по этому пути, отметил Затулин.

«Все эти визиты нужны, чтобы поддержать Пашиняна на выборах, а ведь положительный результат ему совсем не гарантирован. Борьба будет идти до последнего момента. Все громче голоса тех, кто говорит: путь Пашиняна уже привел к провалам во внутренней и внешней политике, к утрате Арцаха (Нагорного Карабаха) и, по сути, к депортации армянского населения из исторически армянского анклава», — заявил депутат.

По его мнению, бросив союз с Россией и другими странами — участниками интеграционных объединений, Ереван рискует ничего не выиграть и не обрести той мифической благосклонности и гарантий со стороны Запада.