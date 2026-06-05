Россияне рассказали, как относятся к работе Путина

Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценили 74% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его сайте.

Согласно результатам исследования, 74% респондентов считают, что глава государства хорошо работает на своем посту. Негативно деятельность президента оценили 11% опрошенных.

Также опрос показал, что 74% россиян скорее доверяют российскому лидеру. При этом недоверие выразили 15% респондентов.

По данным ФОМ, положительную оценку работы правительства России дали 47% граждан, еще 31% выразили недовольство. Деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобрили 53% респондентов, 15% опрошенных придерживались противоположного мнения.

29 мая опрос ФОМ показал, что большинство россиян также положительно оценивали работу Путина. 73% респондентов отмечали, что российский лидер хорошо справляется со своими обязанностями. 13% считали его работу на посту неудовлетворительной.

Ранее в Кремле рассказали, какой статистике доверяет президент.