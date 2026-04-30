В Кремле рассказали, какой статистике доверяет президент

В Кремле доверяют той статистике, которая касается состояния дел в российской экономике, и которая публикуется в России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президента доверие к статистике, которая обнародуется Центральным Банком (ЦБ) РФ.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике не грозят системные риски. Она также отметила, что к 2036 году развитие экономики страны будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью. По ее словам, ключевую роль, вероятнее всего, сыграют именно технологические изменения.

В середине месяца Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснений по поводу макропоказателей. Их траектория, обратил внимание глава государства, пока находится ниже ожиданий, причем не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также ЦБ.

Ранее в Госдуме предложили обязать Центробанк заботиться о росте экономики России.