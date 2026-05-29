Россияне оценили работу Путина

ФОМ: Путину доверяют 73% россиян
Большинство россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

73% респондентов заявили, что скорее доверяют главе государства. Еще 73% уверены, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Не доверяют президенту 15% опрошенных, а 13% считают его работу на посту неудовлетворительной.

Работу правительства России скорее хорошо оценивают 46% граждан, тогда как 34% скорее недовольны. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 51% респондентов, противоположного мнения придерживаются 16%.

Россиянам также предложили представить, что выборы в Госдуму состоятся в следующее воскресенье. За «Единую Россию» проголосовали бы 36% опрошенных. ЛДПР поддержали бы 10%, КПРФ — 9%, «Новых людей» — 6%, «Справедливую Россию» — 3%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 22-24 мая 2026 года. В нем участвовали 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе России. Метод опроса — интервью по месту жительства. Погрешность не превышает 3,6%, уточнили в ФОМ.

Ранее в Кремле рассказали, какой статистике доверяет президент.

 
