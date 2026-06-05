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Политика

Журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину

Журналист Христофору: письмо Путину может поссорить Зеленского и Каллас
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину может рассорить Киев с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran.

Христофору напомнил о множестве «споров и препирательств» после того, как Каллас пыталась выставить России условия для переговоров. Сейчас же Зеленский «действует сам, наплевав на ее советы своим наглым письмом», указал он. Журналист предположил, что Каллас не простит ему «эту выходку».

По его словам, Евросоюз активно ищет переговорщика с Россией, который устроит все стороны, а Украина разрушает координацию.

«Европейцы понимают, что ситуация на фронте становится критической. Им срочно нужны переговоры, а не угрозы и несбыточные требования Зеленского, на которые Путин явно не пойдет», — порассуждал Христофору.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, уточнил Зеленский.

Ранее премьер Чехии назвал имя предпочтительного переговорщика с Россией от ЕС.

 
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