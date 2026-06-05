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Политика

Глава ДНР заявил об уничтожении всей оппозиции на Украине

Глава ДНР Пушилин: на Украине уничтожили всех протестных лидеров
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские протестные лидеры практически полностью уничтожены действующими властями страны. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, какое-то серьезное противостояние Киеву без вмешательства из-за рубежа сегодня невозможно.

Политик подчеркнул, что все оппозиционеры, которые готовы были бы выступить против президента Украины Владимира Зеленского, уничтожены: отправлены в тюрьмы или «брошены в мясорубки, в том числе на фронт».

Глава ДНР назвал ситуацию с оппозиционными лидерами на Украине «выжженным полем» и отметил, что ждать изменений не приходится.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, уточнил Зеленский.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.

 
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