Путин заявил, что в России осознавали последствия высокой ключевой ставки

Российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению инвестиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

Он отметил, что Банк России поднял ключевую ставку «серьезным образом», но сейчас она находится на отметке в 14,5%. При этом многие считают, что это слишком много и ее нужно дальше сокращать, подчеркнул Путин.

«Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся, ну а как же при такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции», — сказал президент.

По мнению председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Центральный банк в ходе заседания директоров 19 июня может снизить ключевую ставку до 13,5%.

Ранее Путин сравнил рост российской и европейской экономик.