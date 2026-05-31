В России допустили снижение ключевой ставки на заседании 19 июня

В ходе заседания директоров 19 июня Центральный банк (ЦБ) России, возможно, снизит ключевую ставку с 14,5 до 13,5%. Это в эфире радио «Спутник в Крыму» допустил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Полагаю, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена на один процентный пункт», — сказал он.

По мнению парламентария, для снижения ставки у ЦБ есть все основания, так как «сегодня цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться».

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал для «Газеты.Ru», что ЦБ на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14,25% или до 14%. По его словам, ЦБ вынужден быть очень аккуратным в вопросе снижения ключевой ставки, в противном случае эффект от всей проделанной работы по настройке денежно-кредитной политики для контроля над инфляцией может быть быстро потерян.

