Путин сравнил рост российской и европейской экономик в последние три года

Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, трансляцию пресс-подхода главы государства ведет «Россия 24».

«Если взять последние три года: 2023, 2024, 2025 годы. Значит, как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году — один процент. За три года — 10,3% роста. ЕС: 0,4%, 1,1%, 1,5% соответственно», — сказал российский лидер.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи главы государства с журналистами должна быть «ликвидирована вся недосказанность».

В рамках своего визита президент России встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию конференции.

