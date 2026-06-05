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Политика

Трамп заявил, что Украина не смогла бы вести боевые действия без военной помощи США

Трамп: Украина не продержалась бы и двух дней без военной помощи США
Alex Brandon/Reuters

Украина не смогла бы продержаться и двух дней в конфликте с Россией, если бы США не предоставляли Киеву военную помощь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Мы дали им [военное] оборудование, самое лучшее оборудование, на сотни миллиардов долларов... Без него они бы не продержались и одного-двух дней», — сказал Трамп.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил в конгрессе, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины»), несмотря на войну в Иране.

Также глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что скоро представит информацию о расходовании $400 млн, выделенных конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году.

Тем временем экс-сенатор США Брюс Маркс сказал, что Трамп не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а президента России Владимира Путина очень уважает.

Ранее Зеленский направил Трампу письмо, в котором заявил о дефиците ракет к системам ПВО.

 
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