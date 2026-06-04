Зеленский назвал страны, где могла бы пройти его встреча с Путиным

Зеленский заявил, что встреча с Путиным могла бы пройти в Турции или Швейцарии

Украинский лидер Владимир Зеленский в открытом письме заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным могла бы пройти в Турции, Швейцарии или в одной из арабских стран.

Он предложил определить для нее конкретную дату.

Как отметил Зеленский, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства как потенциальные гаранты будущих договоренностей.

4 июня президент Украины опубликовал открытое письмо российскому лидеру и предложил начать прямые переговоры.

До этого Владимир Путин рассказал, что на подписании мира сказал бы украинскому президенту: «Слава богу, что все это закончилось». Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул глава государства, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.

Ранее Дмитриев оценил прогресс в диалоге РФ и США по Украине.