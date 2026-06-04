Дмитриев оценил прогресс в диалоге РФ и США по Украине

Дмитриев: в контакте России и США по вопросу Украины есть значимый прогресс

В диалоге России и США по Украине есть значимый прогресс. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«Есть значимый прогресс, а попытки его преуменьшить связаны с тем, что люди, которые хотят продолжения войны, пытаются сорвать российско-американский диалог», — сообщил Дмитриев, комментируя состояние российско-американского диалога.

До этого спецпредставитель президента РФ назвал злом пропаганду политического насилия со стороны левых сил после стрельбы во время ужина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Так он прокомментировал публикацию о том, что подозреваемый в стрельбе Коул Томас Аллен жертвовал денежные средства на президентскую кампанию бывшего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Ранее Дмитриев назвал условия для мира во всем мире.