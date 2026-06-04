Путин поделился, что сказал бы Зеленскому на подписании мирного договора

Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому на подписании мира с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что на подписании мира сказал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому «Слава богу, что все это закончилось». Такую фразу предложил российский лидер, выступая на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул президент, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.

«Там много вариантов — председатель Верховной рады, может быть, сам Зеленский. Было бы желание», — сказал Путин.

Также президент РФ сделал предположение, что правящие круги на Украине не заинтересованы в завершении войны, поскольку это приведет к потере их власти.

До этого Путин заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не могут быть посредником в переговорах с Украиной, поскольку содействуют республике, поставляя военную помощь.

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