Путин поделился, что сказал бы Зеленскому на подписании мирного договора

Президент России Владимир Путин рассказал, что на подписании мира сказал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому «Слава богу, что все это закончилось». Такую фразу предложил российский лидер, выступая на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул президент, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.
«Там много вариантов — председатель Верховной рады, может быть, сам Зеленский. Было бы желание», — сказал Путин.
Также президент РФ сделал предположение, что правящие круги на Украине не заинтересованы в завершении войны, поскольку это приведет к потере их власти.
До этого Путин заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не могут быть посредником в переговорах с Украиной, поскольку содействуют республике, поставляя военную помощь.
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