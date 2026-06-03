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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Роботы пляшут с бабушками: что происходит на ПМЭФ-2026

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Петербургский международный экономический форум стартовал в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Он продлится до 6 июня, тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В программе — более 150 сессий, посвященных мировой и российской экономике, технологическому развитию, социальной повестке, развитию среды для жизни и другим темам. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 июня, на нем выступит президент России Владимир Путин.

Страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия, ее на форуме представит министр энергетики, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, в его делегацию войдут около 200 человек.

Кроме того, впервые за несколько лет на форуме появились представители США: американскую делегацию возглавляет руководитель федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Кук. По данным Кремля, в целом в форуме участвуют 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира.

Гостей первого дня на полях форума встретили роботы: один — в образе балерины, второй — в смокинге. У стенда Татарстана заметили робокурьера в тюбетейке, груженого чак-чаком, еще двое его «коллег» работают у стенда Москвы, МФТИ представил команду роботов-футболистов, также на форуме присутствуют робособака, робот-танцор и другие «технологические» гости. А Башкирия показала интерактивное «Мудрое древо Шэжэре» с внедренным искусственным интеллектом, отвечающее на вопросы посетителей.

Как проходит первый день ПМЭФ — в галерее «Газеты.Ru».

 
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