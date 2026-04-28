Путин поручил пресекать попытки провокаций перед выборами

Путин потребовал решительно пресекать попытки провокаций в предвыборный период
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин потребовал решительно пресекать попытки провокаций в предвыборный период. Об этом пишет РИА Новости на совещании по обеспечению безопасности во время избирательной кампании в сентябре..

«Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб. Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом», — сказал президент РФ.

Путин также отметил, что необходимо сделать все, чтобы защитить свободный выбор жителей новых регионов.

Также глава российского государства в ходе совещания заявил о росте рисков террористических угроз в России, в том числе на фоне продолжающейся деятельности радикальных группировок и международных террористических структур.

По этой причине, отметил президент, на повестку совещания был вынесен целый комплекс вопросов, которые связаны с совершенствованием системы антитеррора и обеспечения безопасности граждан. Путин подчеркнул, что этим вопросам постоянно уделяется внимание.

Путин отметил самоотверженную работу врачей скорой помощи в зоне СВО.

 
