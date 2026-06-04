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Политика

Путин рассказал, чем Россия отличается от Украины

Путин: у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа — главное условие достижения целей СВО. Об этом пишет ТАСС.

Путин напомнил, что Россия располагает современными ударными средствами, в том числе гиперзвуковыми ракетами. Таких ресурсов у Украины нет.

«И есть [у России] еще кое-что, что является самым главным», — сказал он, указав на патриотизм россиян.

До этого Путин рассказал, что на подписании мира сказал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому «Слава богу, что все это закончилось». Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул президент, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.

По словам Путина, конфликт на Украине быстро завершится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.

Ранее Путин рассказал о проблемах украинской системы ПВО.

 
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