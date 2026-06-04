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Политика

Путин заявил, что на Украине можно найти того, кто подпишет договор с Россией

Путин: найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Россией, можно
Сергей Бобылев/РИА Новости

Найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Россией, можно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, пишет ТАСС.

Путин отметил, что Россия будет подписывать соглашение лишь с теми людьми, которые «являются легитимными для подписания этих документов».

«Если мы дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать документы», — сказал он.

Вместе с тем Путин заявил, что в данный момент Киев не готов к мирным договоренностям.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что США работают над тем, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

Ранее Путин заявил, что боевого применения «Орешника» на Украине не было.

 
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