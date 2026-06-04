Путин заявил, что боевого применения «Орешника» на Украине не было

Путин: в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было

Россия не применяла «в полном смысле» «Орешник» для ударов по Украине. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

«Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник»-то не испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», — сказал глава государства.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистическую ракету «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Позже газета The New York Times сообщила, что «Орешник» во время полета разделяется на несколько боеголовок, которые движутся по крутым траекториям, затрудняющим перехват американскими системами Patriot.

Британская газета The Independent написала о разрушительных последствиях применения «Орешника».

Ранее российский военкор объяснил, зачем ВС РФ в третий раз применили «Орешник».