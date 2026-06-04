Путин резко ответил на заявление госсекретаря США Рубио о конфликте на Украине

Россию больше интересует реальная ситуация в конфликте с Украиной, а не заявления госсекретаря США Марко Рубио. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация», — сказал глава государства, комментируя слова журналиста Associated Press, поделившегося негативной оценкой госсекретаря США Марко Рубио относительно ситуации на фронте.

До этого он заявил, что на данный момент шансы на урегулирование украинского конфликта не очень высокие, поскольку стороны не готовы идти на уступки. При этом госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения, и урегулировать его можно только дипломатическим путем.

Ранее госсекретарь США Рубио заявил, что Россия остается вызовом для Вашингтона.