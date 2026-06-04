Лавров: слова Рубио говорят о том, что конфликт на Украине стал войной Трампа

Слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины свидетельствуют о том, что конфликт в республике стал «войной президента Дональда Трампа». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

«То, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», — сказал глава МИД РФ.

Накануне Рубио заявил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины»), несмотря на войну в Иране.

Также глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что скоро представит информацию о расходовании $400 млн, выделенных конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году. По его словам, данный вопрос сейчас проходит межведомственное согласование.

Тем временем основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, экс-сенатор США Брюс Маркс заявил, что Трамп не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а президента России Владимира Путина очень уважает.

Ранее в конгрессе США спрогнозировали достижение сделки по Украине.