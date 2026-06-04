Лавров удивился словам Рубио по поводу урегулирования на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT назвал странными заявления американского госсекретаря Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к уступкам по Украине.

«Сейчас они заявляют в Евросоюзе, что мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио, на днях выступая в конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, очень странно это слышать от участника встречи на Аляске, которая состоялась в августе прошлого года, где президент России Владимир Путин принял предложения своего американского коллеги Дональда Трампа. Они касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить военные действия и заняться переговорами по всем аспектам политического урегулирования.

До этого Рубио во время выступления в сенате заявил, что США продолжают проводить политику антироссийских санкций.

По словам госсекретаря, исключение нефти РФ из-под санкций не является «постоянной переменой» в американской политике. Дипломат подчеркнул, что в какой-то момент Вашингтон перестанет продлевать лицензию на покупку российской нефти в случае отсутствия «драматического поворота», который поспособствует урегулированию украинского конфликта.

Ранее Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине.