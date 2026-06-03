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Политика

Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине

Рубио: США видят угрозу эскалации конфликта на Украине
Kay Nietfeld/Global Look Press

Соединенные Штаты видят угрозу эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Associated Press.

«Сейчас, я думаю, (конфликт на Украине) угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», — сказал он.

По его мнению, ситуация в украинском конфликте зашла в тупик.

До этого Рубио заявил, что на данный момент шансы на урегулирования украинского конфликта не очень высокие, так как стороны не готовы идти на уступки. При этом он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения и завершить его можно лишь путем дипломатии.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт может завершиться до конца дня, если украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть территории российских регионов.

Ранее Рубио предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине.

 
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