Песков раскрыл, встретится ли Путин на ПМЭФ с американской делегацией

Песков: Путин не планирует контактов с делегацией США на ПМЭФ

Встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией на ПМЭФ не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Они не совсем, так сказать, наш профиль», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщал до этого помощник президента Юрий Ушаков, официальная делегация США впервые за несколько лет принимает участие в ПМЭФ. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Американскую делегацию возглавляет председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. Ушаков отметил, что представители США не участвовали в мероприятии семь лет. Ушаков уточнял, что около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира подтвердили участие в ПМЭФ.

4 июня спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США по сотрудничеству продолжается, в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Ранее глава делегации США на ПМЭФ рассказал, как его встретили в Петербурге.