Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Кремле раскрыли, сколько человек примут участие в ПМЭФ-2026

Ушаков: в ПМЭФ примут участие около 20 тысяч человек из более чем 100 стран
Roman Naumov/Global Look Press

Около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира подтвердили участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, страны СНГ традиционно будут представлены на ПМЭФ на высоком уровне. Ушаков отметил, что ожидается прибытие вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока из Азербайджана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Йемена, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Колумбии, ДР Конго, Кубы, Ливана, Мьянмы, Никарагуа, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сенегала, Сербии, Сьерра-Леоне, Уругвая, ЦАР и других стран.

До этого Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин 5 июня, после пленарного заседания ПМЭФ, проведет отдельную встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном. Стороны обсудят итоги майского визита Путина в Пекин, перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!