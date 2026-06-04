Глава делегации США на ПМЭФ рассказал, как его встретили в Петербурге

Глава делегации США на ПМЭФ заявил, что его радушно встретили в Петербурге

Глава делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Родни Кук рассказал, что его с большим радушием приняли в Санкт-Петербурге. Его слова приводит РИА Новости.

«Многие в этом зале являются моими личными друзьями на протяжении десятилетий», — сказал он во время сессии «Россия – США: диалог культур».

Кук является председателем Комиссии по изящным искусствам Соединенных Штатов.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня.

4 июня Telegram-канал Baza сообщил, что участие главы комиссии по изящным искусствам, основателя и президента Национального фонда памятников США Родни Мимс Кука — младшего в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало небывалый ажиотаж у российских журналистов.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Ушаков отметил, что представители США не участвовали в форуме с 2018 года.

Ранее Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ.