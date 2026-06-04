Глава РФПИ ожидает активных шагов в диалоге между Россией и США

Дмитриев: диалог между Россией и США в ближайшее время станет более активным

Диалог между Россией и США по сотрудничеству продолжается, в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

«Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами, это общение происходит несколько раз в неделю, диалог продолжается», — сказал он.

По словам Дмитриева, это сложный диалог, «но мы ценим работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют».

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке». Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.