Ушаков: делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ

Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, американскую делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. Ушаков отметил, что представители США не участвовали в форуме с 2018-го года.

В рамках ПМЭФ глава американской делегации выступит на сессии «Россия и США. Диалог культур». В дискуссии также примут участие худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, министр культуры РФ Ольга Любимова, актер Стивен Сигал и другие. Модератором сессии выступит специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

До этого Ушаков сообщил, что около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира подтвердили участие в предстоящем ПМЭФ.

В 2025 году ПМЭФ собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.