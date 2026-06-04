В бундестаге назвали Украину «бездонной бочкой»

Вступление Украины в ЕС совсем не отвечает интересам Германии. Об этом в социальной сети X написала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алиса Вайдель.

«К сожалению, такое развитие событий было предсказуемо и совсем не отвечает интересам Германии: Украина — бездонная бочка. Это прежде всего дорого обойдется для Германии, а вступление в ЕС вместе с обязательством взаимопомощи станет неисчислимым риском для безопасности», — говорится в публикации.

3 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Киев и Будапешт достигли соглашения по вопросу прав закарпатских венгров, и теперь Венгрия может поддержать открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что достижение соглашения между Венгрией и Украиной открывает путь к прогрессу для Украины и Молдавии в вопросе вступления в ЕС.

2 июня издание Politico сообщило, что открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии в ЕС запланировано на 15 июня, на первой межправительственной конференции в Люксембурге.

Ранее было названо еще одно возможное препятствие для Украины на пути вступления в ЕС.