В МИД прокомментировали задержание граждан РФ в Азербайджане

Москва ожидает скорейшего освобождения граждан РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026, ее цитирует РИА Новости.

«Ожидаем скорейшего освобождения задержанных в республике летом прошлого года одиннадцати российских граждан, находимся в постоянном, как вы знаете, контакте с родственниками и адвокатами наших соотечественников и продолжаем диалог с азербайджанской стороной по всем вопросам», — сказала она.

В апреле этого года Азербайджанский суд вынес россиянину Александру Вайсеро обвинительный приговор по делу о легализации денежных средств, которые были получены преступным путем. Сторона обвинения требовала для гражданина России пять лет лишения свободы, однако суд приговорил его к четырем годам.

1 июля 2025 года в Баку задержали и отправили под арест восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. По словам матери Вайсеро, ее сын уезжал в Баку как турист.

СМИ писали, что местные адвокаты отказывались работать с россиянами по «политическим мотивам», но в Баку это отрицали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Баку освободили шеф-редактора «Sputnik Азербайджан».