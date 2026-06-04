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Политика

Стало известно, сколько украинцев покинуло страну с начала конфликта

Глава ГМС Украины Науменко: 8 млн граждан покинули Украину с начала конфликта
Efrem Lukatsky/AP

Около восьми миллионов украинцев покинули страну с начала конфликта. Об этом в интервью изданию Report заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

«Мы столкнулись с очень значительными изменениями во всех сферах нашей жизни. И, к сожалению, эти изменения не были позитивными. Миграционная ситуация изменилась прежде всего из-за отъезда украинских граждан за границу. Сегодня речь идет примерно о восьми миллионах граждан, покинувших Украину», — отметила она.

По словам Науменко, Украина «делает все возможное», чтобы поддерживать связь с уехавшими гражданами.

Также она отметила, что сейчас на Украине идет «важная дискуссия» о трудовой миграции, однако то, сколько именно стране понадобится мигрантов, будет понятно лишь после окончания конфликта, когда солдаты вернутся с фронта, отметила она. При этом Науменко подчеркнула, что на Украине нет антимигрантских общественных настроений, и обвинила Россию в «манипуляциях» по этому вопросу.

«Иногда, возможно, свою роль играют несколько неточные заявления некоторых украинских экспертов, которые осмеливаются предполагать, что украинцев заменят или что население Украины будет замещено мигрантами. Поэтому диалог с обществом здесь имеет решающее значение. Важно донести до людей, что трудовая миграция в нормальном формате представляет собой возможность для экономического восстановления страны», — подчеркнула она.

В мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что из страны уехало более 6 млн украинцев, и для возвращения им нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей.

В том же месяце мае глава офиса миграционной политики республики Василий Воскобойник сказал, что в ближайшие годы Украине, возможно, придется закрыть границы для своих граждан и открыть ее для иностранцев. Также чиновник допустил, что в будущем украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее».

Кроме того, в мае в центре Киева на Майдане прошел митинг против трудовых мигрантов.

Ранее Науменко рассказала, сколько граждан России живет на Украине.

 
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