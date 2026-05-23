«Прочь с Украины»: в Киеве прошел митинг против трудовых мигрантов

В субботу, в центре Киева на Майдане прошел митинг против трудовых мигрантов в республике. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Киевляне вышли на протест с лозунгами: «Украина для украинцев», «Прочь с Украины мигрант некрасивый», «Будет ли пакистанец защищать Купянск» и другие.

Протесты прошли на фоне обсуждения в стране темы с завозом мигрантов для решения проблем с рабочей силой и с демографией. Как ранее заявила нардеп Галина Янченко, на Украине наблюдается «нехватка людей», поэтому кадры на производствах нужно заменить технологиями, в том числе искусственным интеллектом (ИИ), а компании должны переориентироваться с внутреннего рынка на экспорт.

По ее словам, на Украине не хватает как работников, так и потребителей, ведь «демографически» страна «идет на убыль», в том числе из-за нескольких миллионов уехавших граждан. В итоге складывается ситуация, в которой «не для кого производить и некому».

До этого министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что из республики уехало более 6 млн граждан и для возвращения в страну им нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей. В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что «никто не вернется» на Украину просто так. Позднее он рассказал о намерении Киева привлекать мигрантов из Африки для борьбы с нехваткой кадров.

