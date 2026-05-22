Стало известно, сколько граждан России живет на Украине

Глава ГМСУ Науменко: на Украине находится 55,2 тысяч граждан России
По состоянию на 30 апреля 2026 года на Украине официально находится 55 233 гражданина Российской Федерации. Об этом в интервью изданию «Главком» рассказала глава миграционной службы Украины Наталья Науменко.

По ее словам, 900 граждан России имеют вид на временное проживание на Украине, а 153,3 тыс. человек — вид на постоянное проживание. Причем «виды», как правило, выдавались по воссоединению семьи, когда жена, муж или дети этого человека являлись гражданами Украины, пояснила Науменко.

«Подавляющее большинство (свыше 95%) – это лица с родственными связями с гражданами Украины или с историко-территориальным происхождением, проживающими в Украине десятилетиями. Новое трудоустройство граждан РФ фактически прекратилось: в 2025 году получено всего 29 разрешений на применение труда. По сравнению с тем же 2021 годом, когда таких разрешений было получено 1243 – падение в 43 раза. Конечно, в каждом таком случае происходит индивидуальная проверка», — рассказала она.

Также Науменко подчеркнула, что поток пересечений российско-украинской границы сократился до 1% довоенного уровня.

В интервью Науменко рассказала и о том, что европейские страны проводят политику, которая направлена на «стабилизацию» количества украинцев в своих государствах.

В мае уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в России проживает более двух миллионов украинцев, включая тех, которые приняли российское гражданство.

Также в мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что Украину покинуло более 6 млн граждан.

Ранее стало известно о желании тысяч украинцев переехать из Европы в Россию.

 
