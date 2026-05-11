В Венгрии сделали заявление о будущих поставках российской нефти

Новое правительство Венгрии считает необходимым нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром страны Петером Мадьяром, передает ТАСС.

По ее словам, посредством дипломатии МИД Венгрии попытается добиться закупки энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны.

Новое правительство Венгрии хотело бы использовать для поставок нефти в дополнение к нефтепроводу «Дружба», идущему из России, еще и Адриатический трубопровод, проведенный от морских портов в Хорватии. Однако поставки по этому маршруту также должны быть понятными, стабильными и разумными с точки зрения стоимости контрактов, добавила Орбан.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в России рассказали, при каких условиях сохранятся отношения с Венгрией.