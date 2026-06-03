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Политика

Венгрия предложила свою помощь в урегулировании конфликта на Украине

Мадьяр: Венгрия могла бы предоставить диппомощь для урегулирования на Украине
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия могла бы предоставить дипломатическую помощь для урегулирования конфликта на Украине и стать местом проведения переговоров между Киевом и Москвой. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом политик высказал мнение, что поставки оружия и военной техники не являются гарантией безопасности для Украины.

Венгерский премьер подчеркнул, что гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества, от крупных держав, Будапешт же не может играть в данном случае решающую роль.

В мае Мадьяр заявил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. Премьер пообещал, что, когда стороны будут готовы заключить мир, Будапешт «предложит им всю необходимую помощь», чтобы достичь сначала прекращения огня, а затем и соглашения.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.

 
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