В Германии испугались нападения России на НАТО в 2029 году

Инспектор бундесвера Бройер: Россия может атаковать НАТО в 2029 году или раньше
Patrick Pleul/Global Look Press

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер в интервью Süddeutsche Zeitung утверждает, что Россия якобы может атаковать НАТО в 2029 году или раньше.

«Различные показатели – перевооружение, наращивание личного состава, экономические и политические события – все сходятся в одной точке: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да», – заявил Бройер.

По его словам, «проблема в Москве и нигде больше».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Мерц резко высказался о России.

 
