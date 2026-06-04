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Политика

В МИД России заявили, что Москва готова к переговорам по Украине

МИД России: российская сторона открыта к переговорам по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия открыта к переговорам по Украине. Об этом журналистам на полях ПМЭФ заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что при всей занятости американских переговорщиков администрация Соединенных Штатов сохраняет настрой на диалог.

«При всей занятости американских переговорщиков преимущественно ближневосточным кризисом администрация сохраняет настрой на оказание содействия поиску политико-дипломатического урегулирования путем трехсторонних переговоров», — сказал дипломат.

Галузин подчеркнул, что российская сторона это видит и ценит.

До этого член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что действующая администрация Соединенных Штатов добьется достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, и поэтому ей нужно продолжать дипломатические усилия.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь подчеркнул, что Россия по-прежнему остается «вызовом» для США. Он сообщил о работе над новыми антироссийскими санкциями и отметил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева.

Ранее СМИ сообщили о планируемых Евросоюзом переговорах между Россией и Украиной.

 
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