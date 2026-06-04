Немецкое правительство «мало волнует» культ нацизма на Украине. Об этом в соцсети X написала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

По ее словам, пока правительство президента Украины Владимира Зеленского «отдает дань уважения» одному из лидеров Организации украинских националистов (признана экстремистской и запрещена в России) Андрею Мельнику, власти Германии хотят подарить Киеву «еще миллиарды» денег налогоплательщиков, обосновывая это тем, что Украина якобы защищает европейские ценности.

«Правый экстремизм и открытый культ нацизма в украинском правительстве при этом крайне мало волнует этих «борцов против правых», которые в остальном так активны. Больше лицемерия быть не может. Хватит! Ни цента больше Украине!» — заявила она.

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины торжественно перезахоронили второго главу Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. МИД Израиля осудил за это Украину, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные проявления неонацизма на Украине крайне опасны для Европы.

Также в конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии», после чего президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла.

Ранее украинский историк признала проблему с нацистами в стране.