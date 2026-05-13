На Украине пожаловались на новую тактику атаки ВС России

Бескрестнов: новая тактика атаки дронов ВС РФ перегружает систему ПВО Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные изменили тактику применения дронов для нанесения ударов по Украине. Об этом заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» в своем Telegram-канале.

По его словам, российские беспилотники начали двигаться вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 километров «один за другим и сразу в большом количестве». Бескрестнов считает, что таким образом армия России хочет перегрузить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины и дать возможность проникнуть вглубь страны большому количеству БПЛА.

13 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в небе над центральной частью Украины пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». По информации канала, две большие группы дронов движутся с севера и юга страны курсом на запад. Источник отметил, что массированная атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.

Информацию о массированной атаке ВС РФ также подтвердил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, более 260 дальнобойных дронов перегружают украинскую противовоздушную оборону и прорываются в западные регионы с разных направлений, включая границу с Белоруссией. Военкор назвал примечательным, что ранее такие массированные атаки происходили в основном ночью.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали менять тактику из-за российских беспилотников.

 
