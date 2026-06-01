Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

«Калашников» начал поставки нового беспилотника «Скат-220»

«Калашников» начал поставлять заказчикам новый скоростной беспилотник «Скат-220»
Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» объявил о начале поставок новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220». Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

Новый дрон является усовершенствованной версией беспилотника «Скат-350 М», но отличается меньшими размерами: размах крыла составляет 2,2 метра, а вес — всего 12 килограммов. Эти характеристики позволяют аппарату развивать скорость до 160 километров в час.

«Скат-220» оснащен электрическим двигателем и способен находиться в воздухе более 150 минут. Он стартует с катапульты и предназначен для парашютной посадки. Как и его предшественник, новый дрон демонстрирует высокую надежность и износостойкость.

В «Калашникове» подчеркнули, что данный беспилотник может использоваться для обеспечения безопасности, охраны природных ресурсов, в аграрном секторе, а также для мониторинга протяженных объектов, таких как инфраструктура топливно-энергетического комплекса и линии электропередач.

Ранее «Ростех» сообщил о создании барражирующего боеприпаса большой дальности.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!