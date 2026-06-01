«Калашников» начал поставки нового беспилотника «Скат-220»

Концерн «Калашников» объявил о начале поставок новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220». Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

Новый дрон является усовершенствованной версией беспилотника «Скат-350 М», но отличается меньшими размерами: размах крыла составляет 2,2 метра, а вес — всего 12 килограммов. Эти характеристики позволяют аппарату развивать скорость до 160 километров в час.

«Скат-220» оснащен электрическим двигателем и способен находиться в воздухе более 150 минут. Он стартует с катапульты и предназначен для парашютной посадки. Как и его предшественник, новый дрон демонстрирует высокую надежность и износостойкость.

В «Калашникове» подчеркнули, что данный беспилотник может использоваться для обеспечения безопасности, охраны природных ресурсов, в аграрном секторе, а также для мониторинга протяженных объектов, таких как инфраструктура топливно-энергетического комплекса и линии электропередач.

Ранее «Ростех» сообщил о создании барражирующего боеприпаса большой дальности.