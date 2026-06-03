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В России разработали новый роботизированный комплекс ПВО против БПЛА

ТАСС: новый роботизированный комплекс ПВО сам обнаруживает и уничтожает БПЛА
Сергей Мирный/РИА Новости

В России разработали роботизированный комплекс противовоздушной обороны для обнаружения и уничтожения беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте, поддержку разработчикам которого оказывает Кулибин-клуб.

Новая система состоит из двух наземных робототехнических комплексов — «Импульс-РЛС» и «Импульс-Зверобой».

По словам технического директора компании-производителя «Гумич РТК», «Импульс-РЛС» предназначен для обнаружения и сопровождения беспилотников, а также передачи целеуказания второй машине комплекса.

После получения данных «Импульс-Зверобой» запускает ударный дрон, который поражает обнаруженную воздушную цель.

Разработчики заявляют, что комплекс способен обеспечивать защиту городов и объектов гражданской инфраструктуры, а также использоваться в зоне боевых действий.

В Народном фронте отметили, что новая система предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на значительном расстоянии.

До этого российским войскам передали модернизированный самолет А-50У. Он создан на базе версии А-50, его главная задача — поиск воздушных, наземных и морских целей, наведение на них авиации и координация действий войск.

Ранее «Ростех» создал зенитный комплекс «Цитадель» для борьбы с беспилотниками.

 
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