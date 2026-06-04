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Политика

На Украине рассказали о приближении рейтинга Буданова к Залужному

Украинская правда: рейтинги Залужного снижаются, а Буданова — растут
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине растут рейтинги главы офиса президента Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), тогда как популярность посла Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного снижается. При этом оба они обходят действующего президента Владимира Зеленского. Об этом пишет «Украинская правда» (УП).

Издание отмечает, что Буданов, заняв должность главы офиса президента, «действительно верил» в быстрый дипломатический процесс по завершению конфликт с Россией и воспринимал свою работу «скорее как стартап», поэтому в разговорах с членами команды не скрывал, что следит за рейтингами и «прекрасно понимает свои перспективы на выборах».

«Если сегодня моделировать второй тур президентских выборов, то и Залужный, и Буданов побеждают Зеленского. Но если еще недавно между двумя генералами существовала огромная дистанция, то сейчас она стремительно сокращается с двузначных показателей до однозначных. Именно поэтому любая чрезмерная политическая активность Буданова неизбежно вызывает настороженность у президента», — пишет УП.

По информации СМИ, Зеленский воспринимает политическую активность Буданова как «потенциальную подготовку» к активному участию в политике.

В мае исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что только 28% украинцев хотят видеть президентом Украины Владимира Зеленского. Весенний опрос украинского центра Socis продемонстрировал, что уровень общественного доверия к Зеленскому ниже, чем к Залужному и Буданову.

В мае издание «Страна.ua» писало, что в отношениях Зеленского и Буданова растет напряжение из-за политических амбиций главы офиса. А в конце апреля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленские и его ближайшее окружение пытаются не допустить усиления влияния Буданова.

Также в конце мая в российских силовых структурах рассказали, что Зеленский намерен назначить Кирилла Буданова главкомом ВСУ.

Ранее сало известно о планах Зеленского избавиться от Буданова.

 
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