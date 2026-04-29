Депутат Рады рассказал о расколе в украинской власти

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в Telegram-канале, что в украинской власти происходит раскол.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение пытаются не допустить усиления влияния главы его офиса Кирилла Буданова.

По информации источников Железняка, приближенные к украинскому лидеру лица сорвали запланированную Будановым встречу с руководителями парламентских комитетов от «Слуги народа», руководством фракции и главами областей. Как отмечает депутат, это вызвало недовольство у других представителей узкого круга и самого президента Украина. Источники рассказали, что главам регионов начали намекать на нежелательность участия, и в итоге встречу отменили.

В середине преля издание «Страна.ua» писало, что в украинском политическом сообществе ходят слухи о том, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и Кирилл Буданов согласны с выводом Вооруженных сил Украины с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Кроме того, журнлаисты обращали внимание на слухи о росте напряженности в отношениях Зеленского с Будановым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Ранее Зеленский рассказал об убежденности переговорщиков США в победе России.