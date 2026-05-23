На Украине заявили о росте напряжения между Зеленским и Будановым

В отношениях украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова растет напряжение из-за политических амбиций последнего. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Источники подтверждают, что растет напряжение в отношениях между Зеленским и Будановым, который не скрывает своих политических амбиций и ведет активную информкампанию», — говорится в публикации.

При этом собеседники издания считают маловероятным назначение Буданова на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), слухи о котором в последнее время появились в политических кругах республики. Это связано с тем, что на данном посту у него было бы больше возможностей для пиара.

В конце апреля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в украинской власти происходит раскол. По словам парламентария, Владимир Зеленский и его ближайшее окружение пытаются не допустить усиления влияния Кирилла Буданова.

По информации источников Железняка, приближенные к украинскому лидеру лица сорвали запланированную главой офиса президента встречу с руководителями парламентских комитетов от «Слуги народа», руководством фракции и главами областей.

Ранее на Украине рассказали о возможных разногласиях Буданова и Зеленского по Донбассу.

 
