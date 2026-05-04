Стало известно, как много украинцев хотят видеть Зеленского президентом

Лишь 28% украинцев хотят видеть президентом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, а 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию. Об этом сообщает исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос показал, что 16% респондентов считают, что Зеленский может остаться в политике как председатель партии или депутат Верховной рады. 30% граждан уверены, что Зеленский должен уйти из политики, сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Киева за границей или на собственных делах.

Сейчас президенту Украины доверяют 58% граждан, а 36% — не доверяют. При этом в марте 2026 года уровень доверия к Зеленскому находился на уровне 62%, а уровень недоверия — 32%. Кроме того, среди доверяющих Зеленскому 25% доверяют ему полностью, а 33% — скорее доверяют, чем нет.

«Доверие к Зеленскому не безусловно. Лишь сегмент, который «полностью доверяет» в большинстве своем хочет видеть его президентом после войны. То есть, значительная часть украинцев доверяют Зеленскому, но как лидеру страны в условиях экзистенциальной войны. И в то же время они ожидают нового поколения лидеров – после войны», – отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Недавний опрос украинского центра Socis показал, что уровень общественного доверия к Зеленскому составил 46,3%, тогда как к экс-главкому ВСУ и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному – 61,6%, а к главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) – 60,3%. При этом в гипотетическом президентском рейтинге Зеленский обошел и Залужного, и Буданова.

В опубликованном 4 мая интервью RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что выборы президента Украины пройдут только в случае смены режима Зеленского.

