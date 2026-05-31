Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Силовики сообщили о планируемых перестановках в украинском руководстве

РИА: Зеленский планирует назначить Буданова главкомом ВСУ и Шмыгаля премьером
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен назначить главу офиса президента Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра республики. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс [США]», – поделился источник.

По его словам, данные решения приняли одновременно с визитом в Киев американского сенатора от Демократической партии Ричарда Блументаля, который считается одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Источник подчеркнул, что все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят популистский характер.

31 мая в силовых структурах сообщили, что президент Украины обещал своим однопартийцам поражение республиканцев на выборах в конгресс и последующее увеличение финансирования.

По словам источника, также Зеленский пообещал «возвращение к стимулирующим выплатам в конвертах».

До этого издание «Страна.ua» рассказало, что в отношениях украинского лидера и главы его офиса Кирилла Буданова растет напряжение из-за политических амбиций последнего.

Ранее на Украине расширили состав Ставки верховного главнокомандующего.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!