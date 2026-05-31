Украинский лидер Владимир Зеленский намерен назначить главу офиса президента Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра республики. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс [США]», – поделился источник.

По его словам, данные решения приняли одновременно с визитом в Киев американского сенатора от Демократической партии Ричарда Блументаля, который считается одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Источник подчеркнул, что все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят популистский характер.

31 мая в силовых структурах сообщили, что президент Украины обещал своим однопартийцам поражение республиканцев на выборах в конгресс и последующее увеличение финансирования.

По словам источника, также Зеленский пообещал «возвращение к стимулирующим выплатам в конвертах».

До этого издание «Страна.ua» рассказало, что в отношениях украинского лидера и главы его офиса Кирилла Буданова растет напряжение из-за политических амбиций последнего.

Ранее на Украине расширили состав Ставки верховного главнокомандующего.