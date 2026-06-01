Стало известно о планах Зеленского избавиться от Буданова

Возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ станет приговором для него, поскольку таким образом украинский лидер Владимир Зеленский пытается избавиться от политического конкурента. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



Аналитик напомнил, что Буданов является креатурой американцев внутри Украины.



«Со стороны американцев через Буданова возможно усиление позиции Вашингтона на Украине. Британцы и европейцы делают все для того, чтобы избавиться от него уже сейчас, поставив его на должность главкома в неблагоприятный период для вооруженных сил Украины, чтобы тем самым в последующем дискредитировать его тем, что он не смог изменить ситуацию на фронте», — сказал Кнутов.



Как отметил военный эксперт, такое назначение, если будет воплощено в жизнь, станет политическим приговором для Буданова, поскольку в таком случае у него не будет шансов бороться за должность президента.



До этого в российских силовых структурах сообщили, что Зеленский намерен назначить главу офиса президента Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра республики.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к важным переговорам.