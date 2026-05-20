Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Трампа

Сенат США одобрил законопроект, который ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Документ обязывает американского лидера согласовывать с конгрессом США любые военные действия.

Инициативу поддержали 50 сенаторов, против выступили 47. За принятие законопроекта проголосовало большинство демократов и четверо республиканцев, против — большая часть республиканцев и один сенатор-демократ.

Предыдущие семь попыток принять документ были безуспешными. Впервые законопроект был вынесен на голосование в 2025 году после ударов США по иранским ядерным объектам.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон отложил удар по Ирану, который был запланирован на 19 мая. По его словам, с такой просьбой к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают, что переговоры с Тегераном могут привести к сделке. При этом Трамп поручил Пентагону сохранять готовность к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

9 мая президент России Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

Ранее Вэнс заявил о нежелании США навечно застрять в Иране.