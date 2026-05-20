Трампу могут впервые в истории запретить воевать по решению суда 

Верховный суд США под напором демократов может запретить президенту Дональду Трампу вести войну с Ираном. Такой шаг будет беспрецедентным в американской истории. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.



«Пока речь идет о процедурном голосовании перед общим голосованием среди всех сенаторов. Если сенат эту резолюцию утверждает, нужно еще пройти голосование в нижней палате (палате представителей. — «Газета.Ru»). Я не исключаю того, что действительно демократам удастся до конца недели это все устроить, и тогда, конечно, Трамп встает перед выбором: либо ему придется принимать как данность это решение конгресса и сворачиваться на иранском направлении, либо накладывать вето президентское и таким образом блокировать этот самый законопроект, эту резолюцию от того, чтобы она не получила статус закона», — сказал американист.



Дудаков напомнил, что на фоне внутриполитической борьбы в США относительно иранского вопроса у Пентагона остается все меньше военно-технических ресурсов на ведение боевых действий. Речь идет, к примеру, о быстром расходовании высокоточных ракет, пояснил собеседник.



«Все-таки формально возможности у него [Трампа] для начала боевых действий остаются, но демократы пространство для маневра постепенно ограничивают для Трампа. Если он проигнорирует решение конгресса, тогда демократы будут подавать в суд и пытаться через суд запретить Трампу продолжать боевые действия. Такое теоретически возможно, хотя такого еще никогда не было в американской истории, поэтому это будет беспрецедентное событие», — подчеркнул Дудаков.

Поясняя механизм потенциального обращения демократов в суд, американист пояснил, что сначала они подадут иск в окружной суд, затем апелляционный, а потом в Верховный.



До этого сенат США проголосовал за процедурный шаг, позволяющий вынести на обсуждение резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.



Ранее Вэнс заявил о нежелании США навечно застрять в Иране.